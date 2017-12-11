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Mezitli’nin zirvesine Atatürk anıtı

Mezitli Belediyesi, Mersin'in kırsal bölgesinde bulunan Fındıkpınarı yaylası girişine şaha kalkmış at üzerinde Atatürk anıtı yerleştirdi.

İHA | 11.12.2017 - 17:04..
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Mezitli’nin zirvesine Atatürk anıtı

Atatürk sevgisini arttırmak amacıyla çeşitli girişimlerde bulunan Mezitli Belediyesi, bu girişimlerine bir yenisini ekledi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Mezitli merkeze yaklaşık 34 kilometre uzaklıkta olan Fındıkpınarı yaylasına şaha kalkmış Atatürk anıtı yerleştirdi.

ATATÜRK SEVGİSİNİ ARTIRMAK İSTİYORUZ

Mezitli’yi güzelleştirmek ve Atatürk sevgisini arttırmak amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdüklerini belirten CHP'li Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan,"Yaptığımız çalışmalarla ilçemize değer katıyor, her geçen gün daha da güzelleştiriyoruz. Bunun yanında ilçemizde Atatürk sevgisini arttırmak amacıyla çeşitli birçok girişimde bulunduk. Bu girişimlerimizle Türkiye gündemine oturan çalışmalara imza attık. Kararlılıkla ilerlediğimiz bu yolda halkımızın mutlu olması için gerekli tüm çabayı sarf ediyoruz. Yaz aylarında Mersin’in en çok ziyaret edilen yaylalarından birisi olan Fındıkpınarı Yaylamıza yaptığımız hizmetlerle bölgenin yapısını değiştirdik. Mezitli’nin çağdaş, aydın ve Atatürkçü insanların yaşadığı bir kent olduğunu biliyoruz. Bu nedenle ilçemizin birçok yerine Atatürk sevgisini arttırmak amacıyla çeşitli dokunuşlarda bulunduk. Ayrıca Fındıkpınarı Yaylası girişine şaha kalkmış Atatürk anıtı yaptık." dedi.

Mezitli’nin zirvesine Atatürk anıtı

Mezitli’nin zirvesine Atatürk anıtı

Mezitli’nin zirvesine Atatürk anıtı

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