Mezun olan kadınlar cübbe giyip kep attı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Okuma Yazma Seferberliği kapsamında Muş'un Nadaslık köyünde okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayan kadınlar, mezuniyeti cübbe giyip kep atarak kutladı.
MEZUN OLMA SEVİNCİ YAŞADILAR
Kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Nadaslık İlkokulu'nda açılan okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayan köydeki kadınlar için okul bahçesinde mezuniyet töreni düzenlendi.
Çocukluğunda bazı nedenlerle okula gidemeyen ve açılan kursu birincilikle tamamlayan 60 yaşındaki Sakine Ekmen'in de aralarında bulunduğu mezun olan 20 kadından 15'i, cübbe giyerek kep atmanın sevincini yaşadı. Okur yazarlık belgesi'ni alan kadınlar mezuniyet hatırası yazılı pano önünde fotoğraf çektirdi.