Mezun olan kadınlar cübbe giyip kep attı

1 İsrail İran'a karşı Arap kartını sahaya sürüyor İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, İran’a karşı Arap ve Batılı devletlerden oluşacak askeri bir ittifak kurulması gerektiğini söyledi.

2 6 Haziran 1944: Normandiya Çıkarması 74 yıl önce bugün, tam olarak şu sıralarda Amerikan müttefik kuvvetleri, II. Dünya Savaşı’nın akıbetini belirleyen Normandiya’ya akın akın asker çıkarıyordu.

3 MEB gelecek yılın çalışma takvimini belirledi Milli Eğitim Bakanlığı, gelecek eğitim öğretim yılının çalışma takvimini yayımladı.

4 Frig Vadisi'nde turizm atağı Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından tabiat parkı ilan edilen Frig Vadisi, doğa ve spor turizmi açısından bir cazibe merkezi haline gelecek.

5 Guatemala'da mucize kurtuluş: Enkaz altından bebek çıktı Guatemala'daki yanardağ faciasında ölü sayısı yükselirken bir de mucize yaşandı. Guatemala polisi küçük bir bebeği kurtardı.

6 Son 10 yılın UEFA kulüp sıralaması UEFA, son 10 yılın kulüp takımları sıralamasını açıkladı. Sıralamada Türk takımları da yer aldı. İşte o sıralama ve puanlar...