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Mezuniyet törenine 10 aylık bebeğiyle katıldı

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden mezun olan Gülsen Sinay Abacı, mezuniyet törenine 10 aylık kızı ile katıldı.

AA | 14.05.2018 - 12:51..
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Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2017-2018 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni, TÜ Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Törene, 10 aylık kızı Hilal Defne ile katılan 22 yaşındaki Gülsen Sinay Abacı, eğitim hayatında birlikte olduğu kızını mezuniyette de yanından ayırmadığını söyledi.

Mezuniyet törenine 10 aylık bebeğiyle katıldı

"BENİM İÇİN HEYECAN VERİCİ"

Sinay Abacı, "Tabii ki biraz zor oldu benim için hem çocuğumu büyütmek hem de okumak. Ama bu süreçte annem ve eşim her zaman yanımdaydı. Zordu ama çok güzeldi. Birlikte büyüdük. Derslere ve staja götürdüğüm zamanlar oldu. Üçüncü sınıfta okurken hamileydim ve hep hayalimde Defne ile mezuniyete katılmak vardı.

Mezuniyet törenine 10 aylık bebeğiyle katıldı

Bu durumda bizim için çok güzel bir anı olacak. Onunla birlikte mezuniyete katılmak benim için çok heyecan verici. Hayatım boyunca unutamayacağım bir an. Onun için bir kıyafet diktirdik, kep yaptırdık. Mezuniyet heyecanını birlikte yaşıyoruz" dedi.

Mezuniyet törenine 10 aylık bebeğiyle katıldı

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