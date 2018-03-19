MFÖ Londra’da hayranlarıyla buluştu

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Beşiktaş kasasını doldurdu puanları kaybetti

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde namağlup olarak son 16 turuna kalan Beşiktaş, kasasına 50 milyon euro (230 milyon TL) koydu. Ancak siyah-beyazlılar Avrupa öncesi-sonrası ligde toplam 21 puan kaybetti.