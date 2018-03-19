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MFÖ Londra’da hayranlarıyla buluştu

Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan efsane pop-rock grubu MFÖ, Londra’da yaşayan hayranlarıyla buluştu.

DHA | 19.03.2018 - 14:55..
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Konsere katılan müzikseverler coşturucu müzik atmosferiyle unutamayacakları bir gece yasadılar.

SEVİLEN PARÇALARI ÇALDILAR

Most Production UK tarafından organize edilen konser Doğu Londra'da milenyum yılı nedeniyle inşa edilen DOME içinde yer alan Indigo O2 Konser Salonu'nda gerçekleştirildi.

MFÖ Londra’da hayranlarıyla buluştu

18 Mart Pazar akşamı gerçeklesen konserde MFO Grup, Ele güne karşı sarkışıyla başlayarak, sevenleriyle Asabiyim Ben, Sarı Laleler, Gözyaşlarımızı Bitti Mi Sandın ve Mecburiyetten parçalarını seslendirdiler.

MFÖ iki bölüm halinde verdiği konseri, eski parçalar ile yeni albümleri "Kendi Kendine"den de parçalar seslendirerek bitirdi.

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