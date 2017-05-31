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MGK bildirisi açıklandı

MGK toplantısı sona erdi. Toplantıda alınan kararlara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

31.05.2017 - 20:53
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Milli Güvenlik Kurulu (MGK) olağan toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yaklaşık 4,5 saat sürdü...

PKK/PYD'YE DESTEK DOSTLUKLA BAĞDAŞMAZ

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, ABD'nin Rakka operasyonu kapsamında YPG'ye yaptığı silah yardımına tepki verildi şunlar ifade edildi:

"Türkiye'nin beklentisi gözardı edilerek Suriye Demokratik Güçleri kisvesi altında faaliyet gösteren PKK/PYD-YPG terör örgütüne uygulanan destek politikasının dostluk ve müttefiklikle bağdaşmayacağı vurgulanmıştır."

Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinin tam üyelik hedefi doğrultusunda vize muafiyeti, fasıllar konusunda çıkartılan engellerin kaldırılması ve sığınmacılara yapılacak yardımlarla ilgili taahhütlerin yerine getirilmesi çerçevesinde geliştirilmesinin desteklendiği ifade edilmiştir.

DEAŞ'LA MÜCADELE

DEAŞ'la mücadele kapsamında yaptığımız tüm uyarılara rağmen bazı teröristlerin çeşitli ülkelerde eylem yapabilmelerinin sorgulanması gerektiği dile getirilmiştir. Terörle mücadele konusunda önemli tecrübeye sahip Türkiye ile stratejik işbirliği tesis edilmesinin tüm dünyanın yararına olacağı kaydedilmiştir."

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