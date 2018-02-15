MHP: CHP HDP ile yan yana yürüyen bir parti

CNN Türk'te yayınlanan Türkiye'nin Gündemi programında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, "Çeşitli boyalı laflarla, bazı kirli anlaşmalalarla bazı liderleri satın alabilirsiniz ama tavanı alamazsınız" şeklinde konuştu.

CHP'li Öztürk Yılmaz'a MHP'den sert cevap VİDEO

ÖZTÜRK YILMAZ'A CEVAP GECİKMEDİ

Yılmaz'ın bu sözleri üzerine önce stüdyodaki konuklardan tepki gelirken, ardından da MHP cevap geldi.

Programa telefonla bağlanan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'a, "Açık açık YPG'ye ve benzer örgütlere bugüne kadar karşı olduklarını ifade edememeleri, geçmişte PKK'nın avukatlığını yapmış HDP'nin çeşitli kadrolarında görev almış bir sürü insanın kendi partileri içinde yer alması sebebiyle, bunlara sempatiyle yaklaşmalarını dikkate aldığımızda Cumhuriyet Halk Partisi bugün HDP ile yan yana yürüyen parti konumuna düşmüştür. CHP önce bunu sorgulamalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin vatan millet sevdasını ve milletin bekasını önceleyen siyasetini sorgulamak Öztürk beyin haddi değildir. Hele hele lideri üzerinden 'satın alınma' gibi çirkin bir ifadeyi kabul etmemiz mümkün değildir." şeklinde cevap verdi.