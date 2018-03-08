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MHP, CHP'nin randevu talebini reddetti

MHP, seçim güvenliği görüşmesi için randevu isteyen CHP'ye randevu vermedi.

Haber Merkezi | 08.03.2018 - 11:53..
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MHP, CHP'nin randevu talebini reddetti

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CHP seçim güvenliği heyeti, seçim güvenliği konusunda hazırladıkları raporu sunmak üzere Meclis'te olan ve olmayan partilerle görüşüyor. Heyet daha önce İYİ Parti ve Saadet Partisi'yle görüşmüştü.

CHP, bugün de AK Parti ve MHP ile görüşmek için talepte bulunmuştu ancak MHP bu talebi geri çevirdi.

"OYALAMA ÇABALARI"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay teklifin reddedilme sebebiyle ilgili, "CHP'nin oyalama çabalarına itibar etmiyoruz. Bu yüzden talebi reddettik. Cumhur ittifakının ilke ve prensiplerine bağlı olarak hareket ediyoruz." diye konuştu.

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