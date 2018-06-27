MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan görevden alındı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, 24 Haziran seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün MHP mecliste kilit konumdadır ve MHP'nin genel başkanı hem Recep Tayyip Erdoğan'I kurtarmıştır, hem Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurtarmıştır. Biz ne dersek o olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.
MHP'li Aycan'ın bu sözleri Cumhur İttifakı'nın ruhuna zarar verecek niteliğindeydi.
ANINDA GÖREVDEN ALDI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hemen harekete geçerek Sefer Aycan'ı görevden aldı.
FOTOĞRAF: Görevden alınan Sefer Aycan