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MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan görevden alındı

Cumhur İttifakı'nın ruhuna zarar verecek sözler sarf eden Sefer Aycan, Devlet Bahçeli tarafından hemen görevden alındı.

Haber Merkezi | 27.06.2018 - 12:06..
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan görevden alındı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, 24 Haziran seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün MHP mecliste kilit konumdadır ve MHP'nin genel başkanı hem Recep Tayyip Erdoğan'I kurtarmıştır, hem Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurtarmıştır. Biz ne dersek o olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

MHP'li Aycan'ın bu sözleri Cumhur İttifakı'nın ruhuna zarar verecek niteliğindeydi.

ANINDA GÖREVDEN ALDI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hemen harekete geçerek Sefer Aycan'ı görevden aldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan görevden alındı

FOTOĞRAF: Görevden alınan Sefer Aycan

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