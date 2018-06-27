MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan görevden alındı

Yaklaşık 2 milyon 300 bin adayın gireceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Siirt'te İHA ile tespit edilip etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristin, Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek'in şehit olduğu saldırının failleri olduğu anlaşıldı.

Cumhur İttifakı'nın ruhuna zarar verecek sözler sarf eden Sefer Aycan, Devlet Bahçeli tarafından hemen görevden alındı.

Kılıçdaroğlu: İnce bizim bir değerimizdir

Trabzonspor'da izinsiz olarak antrenmana katılmayan Sosa'nın ülkesi Arjantin'de tatilde olduğu ortaya çıktı.

Özel tasarımlarıyla kendisine hayran bırakan Müge Bozkurt, şapkalarının hikayesini ve şapka seçmenin altın kurallarını anlattı.

Adana’da Çukurova Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Azra Kargı Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincilerinden oldu.

1 Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'ndan umudunu kesti CHP'de değişim olması gerektiğine işaret eden Portakal, Kılıçdaroğlu'nun 9 seçim kaybettiğini hatırlattı.

2 HDP'li Ertuğrul Kürkçü'den CHP'lileri kızdıran paylaşım Ertuğrul Kürkçü'nin 'Türklerin içinden HDP barajı geçsin diye gelen oy yarım puan bile değildir' sözlerini paylaşması, HDP'ye oy veren CHP'lilerin tepkisine neden oldu.

3 Kılıçdaroğlu istifasını isteyen 2 kişiyi ihraç edecek Kendisini eleştiren isimleri partiden ihraç eden Kemal Kılıçdaroğlu, kaybettiği 9. seçimin ardından kolları sıvadı. CHP lideri, Erdal Aksünger ve Gürsel Erol'u Perşembe günü disipline sevk edecek.

4 Ağrı'da PKK'lılar 2 vatandaşı katletti Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bir kişi elektrik direğine bağlanmış ve başından vurulmuş halde, bir kişi ise bahçesindeki mutfakta asılı halde ölü bulundu.

5 Aydın'da 16 bin oy geçersiz sayıldı CHP'nin birinci olduğu 6 ilden biri olan Aydın'da; HDP hesapları, 16 bin oyun geçersiz sayılmasına neden oldu.

6 Terör örgütü PKK, emanet oylardan memnun Kandil'in partisi HDP'nin, CHP'den gelen oylarla barajı aşması terör örgütü tarafından mutlulukla karşılandı.