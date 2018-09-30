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MHP Genel Başkanı'ndan uyuşturucu açıklaması

Partisinin Kızılcahamam kampının kapanış konuşmasını yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, af konusuna ilişkin açıklamalar yaptı.

Haber Merkezi | 30.09.2018 - 14:50..
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MHP Genel Başkanı'ndan uyuşturucu açıklaması

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam kampının kapanışında konuştu. Özellikle tartışmalı af konusuna ilişkin değerlendirme yapan Bahçeli, "Uyuşturucu satıcıları dışarı çıkacak" sözlerine tepki gösterdi

"KİMSE BİZE AYAR VERMESİN"

Uyuşturucu ile mücadele konusunda kendilerie kimsenin ayar vermemesi tepkisinde bulunan Bahçeli, MHP'nin uyuşturucu konsundaki tavrının net olduğunu, yalnız af teklifinin kader kurbanlarını içerdiğini belirtti.

Bahçeli "(Af teklifi) Uyuşturucu konusunda bize kimse ayar veremez. Amacımız FETÖ'cü hakim ve savcıların verdiği talimatları gidermektir. Teklifimiz ne genel ne de özel aftır." dedi.

MHP Genel Başkanı'ndan uyuşturucu açıklaması ViDEO

ŞARTLI CEZA İNDİRİMİ

Bahçeli af teklifi hakkında ise şunları söyledi: "Verdiğimiz sözleri sonuna kadar tutacağız. Bir defalığına 5 yıllık ceza indirimi öneriyoruz. Amacımız FETÖ'cü savcıların yarattığı tahribatı gidermek. Uyuşturucu konusunda kimse bize ayar veremez. Bu insanları topluma kazandırmak için inisiyatif üstlenmeyelim mi? Cumhur ittifakı başka şartlı ceza indirimi teklifimiz başkadır. Birbirine karıştırılmasın."

Bahçeli, cezaevlerinin pimi çekilmiş bomba gibi olduğunu söyledi.

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