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MHP İlçe Başkanının iş yerine saldırı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, MHP İlçe Başkanı Şener Özten'e ait iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.

07.11.2017 - 17:31
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MHP İlçe Başkanı Şener Özten'in Utku Mahallesi'ndeki iş yerine gelen bir şüpheli, tüfekle iş yerine 2 el ateş etti. Saldırı sonucunda vitrin camı kırılan iş yerinde maddi hasar oluştu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

MHP İlçe Başkanının iş yerine saldırı

OLAY SIRASINDA İŞ YERİNDE KİMSE YOKTU

Şener Özten, yaptığı açıklamada, kimliği belirsiz kişi tarafından açılan ateş sırasında iş yerinde kimsenin olmamasının olası bir felaketi önlediğini belirterek, "Emniyetin verdiği bilgiye göre tüfekle 2 sefer ateş edilmiş, bir cam kırılıyor, içeride ufak tefek hasarlarımız var ama biz yokken bunun olması sevindirici. Kötü bir olay, failler inşallah bir an önce yakalanır, adalete teslim edilir." dedi.

MHP İlçe Başkanının iş yerine saldırı

İş yeri önünde toplanan MHP il ve ilçe yöneticileri adına açıklama yapan MHP İlçe Teşkilatı Sözcüsü Avukat Güldane Dörtbudak, Özsen'in iş yerine saat 01.30 sularında ateş edildiğini söyledi.

Saldırıyı kınadıklarını aktaran Dörtbudak, "Kimliği şimdilik belirsiz olan kişi veya kişiler tarafından gerçekleştirilen ve suç teşkil edilen bu fiiller adli makamlara intikal ettirilmiştir. Etraftaki güvenlik kameraları ve tanık beyanlarıyla açığa çıkacak gerçeğin takipçisi olacağız. Başkanımıza, işlenen bu fiili tüm camiamıza yapılmış sayılarak dava açılması ve hesap verilmesi için yanında olduğumuzu bildiririz." diye konuştu.

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