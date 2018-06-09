MHP: İttifakın 5 yıl daha sürmesini istiyoruz

24 Haziran'da yapılacak seçimler için ciddi hazırlıklar yaptıklarını aktaran Aycan, iki parti arasında ittifakın bozulması için uğraşıldığını söyledi.

"ADAYIMIZ ERDOĞAN'DIR"

Partisinin üç yıldır ülke gündemine yön verdiğini kaydeden Aycan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem anayasa değişikliğinde hem seçim oluşumunda hem de Cumhur İttifakı sırasında (MHP) çok önemli kararlar verdi. Ülkenin şartları ve içerisinde bulunduğu durum nedeniyle Cumhur İttifakı'nı zorunlu görüyoruz. Cumhurbaşkanı'nın adaylığını önce biz gündeme getirdik ve destekliyoruz. Cumhurbaşkanı bizim de cumhurbaşkanı adayımız olduğu için her gittiğimiz yerde onun için oy istiyoruz. Bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır ama milletvekili seçiminde tabii ki partimiz ve adaylarımız için oy istiyoruz. Milliyetçi Hareket Partisinin, Meclis'te güçlü bir grup kurmasını istiyoruz. Böylece hem hükümete destek vermek hem de politikalarımızı, hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz."





"İTTİFAKIN DEVAMINDAN YANAYIZ"

Sefer Aycan, Cumhur İttifakı'nın devamından yana olduklarını dile getirdi.

Yenikapı ruhuna vurgu yapan Aycan, "Bu beraberliğin, bu ittifakın devam etmesini istiyoruz. Özellikle 15 Temmuz sonrasında 'Yenikapı ruhu'yla ortaya çıkan birlik ve beraberliğin devletimiz için, milletimiz için çok gerekli olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Aycan, yeni hükümet sisteminin yerleşmesi için 5 yıla ihtiyaç duyulacağı öngörüsünde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendilerinden, herhangi bir açıklamayla ittifaka zarar vermemeleri konusunda özen göstermelerini istediğini aktaran Aycan, "Bunun en az 5 yıl daha sürmesini istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu deklare etti. 2023, 2053 hatta 2071 rakamlarını söylüyor ama birileri bundan rahatsız oluyor, birileri bunu kaşıyor. Milliyetçi Hareket Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi arasında ittifakın bozulması için uğraşıyorlar." diye konuştu.