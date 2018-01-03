MHP lideri 70 yaşında

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, her yıl olduğu gibi bu yılda da, yeni yılla birlikte doğum gününü kutladı.





YENİ YAŞINI PARTİLİLERLE KUTLADI

1 Ocak 1948 doğumlu Bahçeli, parti binasındaki makamında Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker ve büro ekibi ile kameramanı Said Tutar'ın sürpriziyle karşılaştı. Makamında pasta üfleyen Bahçeli, partililerle birlikte fotoğraf da çekildi. Genel Başkan yardımcıları, milletvekilleri ve MHP teşkilatı da Bahçeli'nin doğum gününü sosyal medya üzerinden kutladı.