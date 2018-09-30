MHP lideri Devlet Bahçeli, af teklifinin "Rahşan Affı tekerrür ediyor" diye yorumlanmaması gerektiğini söyleyerek "Ezbere konuşuyorlar" ifadelerini kullandı.

Bahçeli konuyla ilgili şöyle konuştu:

"BAZI SUÇLAR AFFEDİLEMEZ"

"Bazı suçlar affedilemez... Bunlar terör suçları, çocuk ve kadın katliamcıları, kasten insan öldüren katillerdir. Biz bir defa infaz sürelerinde 5 yıllık ceza indirimi öneriyoruz.

MHP lideri: Af teklifiyle Rahşan affı tekerrür etmiyor ViDEO



"İÇ BARIŞA KATKI"

İç barışa katkı sağlamak, toplumsal kucaklaşmayı sağlamlaştırmak, cezaevlerinde birikmeleri sadeleştirmek, FETÖ'cü savcıların tahribatını gidermektir.

"RAHŞAN AFFI TEKERRÜR EDİYOR DİYENLER..."

Rahşan Affı tekerrür ediyor, Çakıcı affı geliyor diyenler acele ve ezbere konuşanlardır. Biz teklifimizin tartışılmasını istiyoruz."