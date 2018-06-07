MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kayseri’de yaptığı konuşmada, MHP'nin oy oranını düşük göstererek algı oluşturan anket şirketlerini "Şarlatan" olarak niteleyip "Oy oranımızı az göstermek için kudurmuş gibi çalışan kokuşmuşlara milletimiz 24 Haziran’da şamarı indirecektir." dedi.

İşte Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:

"MEVZU BAHİS VATANSA TERS DÜŞMEYE YER YOKTUR"

"Türkiye’nin tehditlerle boğuştuğu bir dönemde, makul karşılayamazdık. İstiklalimize saldırılırken, istikbalimizle ilgili oyunlar tezgâhlanırken cumhuriyetin kuruluş felsefesini yüksek bir şuurla müdafaa etmeliydik.

Ülkemiz için sorumluluk almalıydık. Elbette bir olmalıydık. Türk milleti ortak paydasında buluşmalıydık. Ayrılığa dağınıklığa gerek yoktur. Mevzu bahis vatandır. Ters düşmeye yer yoktur. İttifak kurabilmenin kanuni altyapısı hazırlanmış ve hayata geçirilmiştir.

"VARSIN BAŞKALARI İHANET İTTİFAKIYLA AVUNSUN"

Varsın başkaları ihanet ittifakıyla avunsun. FETÖ ittifakından medet umsun. Varsın başkaları zillet ittifakına umut bağlasın. Biz cumhur diyeceğiz, cumhuriyet diyeceğiz, biz Türkiye’nin ittifak ve iradesiyle hepsini şaşkına, alayını sudan çıkmış balığa çevireceğiz.

MHP lideri anket şirketlerinin algı çalışmasını eleştirdi VİDEO

"ŞARLATAN ANKET ŞİRKETLERİ"

Şarlatan anket şirketlerinin hangi karanlık servisleri yaptığına bakmayınız. Oy oranımızı az göstermek için kudurmuş gibi çalışan kokuşmuşlara milletimiz 24 Haziran’da şamarı indirecektir. Seçimler anket şirketlerinin düzmece anketleriyle kazanılmaz. Bizim anketimiz milli vicdandır.

"ERDOĞAN İLK TURDA SEÇİLECEK"

Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ilk turda seçilecektir. Gördüğümüz budur. Dedikodu mahalle aralarında yapılır. Biz siyaset yapıyoruz üstelik adam gibi siyaset yapıyoruz. Mertçe yapıyoruz. Fitne günahkarların mesleğidir. Bunların hiç birine itibar etmeyiniz. Sırtınızı çeviriniz. MHP Türkiye'dir, Türk milletidir. MHP'nin yükselişini hiç bir müfteri durduramayacaktır. Söz konusu milli beka oldu mu kimseyi tanımayız.

"DAVA ARKADAŞLARIMIZIN AKLINI ÇELDİLER"

1 Kasım'dan sonra partimizi ele geçirmek istediler direndik. Davamızı kundaklamak istediler izin vermedik. FETÖ'nün kontrollü saldırısına maruz kaldık saflarımızı bozmadık. Tertemiz dava arkadaşlarımızın aklını çeldiler. İçimizi karıştırmaya yeltenenleri cesaretle püskürttük."