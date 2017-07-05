MHP lideri Bahçeli'den CHP yürüyüşüne tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, resmi Twitter hesabından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'li vekil Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı Adalet Yürüyüşü'ne tepki gösterdi.

ADALET, ANKARA- İSTANBUL ARASI DEĞİLDİR

Adalet; Ankara-İstanbul arasında değildir. Yolda bulunmayı bekleyen cevher hiç değildir.Adalet için yürünmez, uğruna şuurla mücadele edilir.

TERÖRÜN SİYASİ KURYELERİYLE YÜRÜMENİN NERESİ ADALET

CHP’nin karanlığa doğru adım atmasına PKK destek vermektedir, FETÖ omuz vermektedir, Türk düşmanları el vermektedir. Millet ise yoktur.

Zulüm ve terör adaletsizliktir değil mi? Evet. O halde, terör örgütlerinin siyasi kuryeleriyle kol kola yol yürümek nasıl adalet olacaktır?

YERLİ GANDİ İMAL ETMEKTELER

Dün gezi eylemlerinde duran adamdan kahraman çıkaranlar, şimdi yürümenin faziletlerini saya saya bitiremezken, yerli Gandi imal etmektedir. Ülkücüleri provokasyonla bir ve aynı kümede yorumlamak bir defa akıl dışılık, ahlaki eksiklik, art niyetlilik,sakat ve sorunlu bir iddiadır. Bu çürük iddia ise içeriğini ispatlayacak seviyede asla değildir. Ülkücünün sokakta, yolda işi yoktur; boşa harcayacak vakti hiç yoktur.

CHP PROVOKATÖR ARIYORSA ETRAFINA BAKSIN

CHP lideri provokasyon arıyorsa, provokatör görmeyi umuyorsa şöyle bir etrafını kolaçan etmeli; yan yana yürüdüğü nursuzlara odaklanmalıdır. Lafta adalet için yürüyorlar ya; sorsanız adalet nedir diye, iki kelam edemezler. Anca totoloji, anca ezber, onca nafile beyan duyarsınız.