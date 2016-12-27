MHP lideri Bahçeli'den Twitter'da açıklamalar

Son dönemlerde memleketin geleceğini tüm siyasi olayların ötesinde gören ve Türkiye'nin geleceğini önemsediğini ısrarla belirten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yeni açıklamalar yaptı.

İşte Devlet Bahçeli'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamalar...

ATATÜRK'ÜN ANKARA'YA GELİŞİNİN 97. YIL DÖNÜMÜ

Ankara, kurtuluşumuzun ana karargâhı, bağımsızlığımızın karar ve kader noktasıdır. Ve Ankara kara talihimizi yenen tarihi başkentimizdir. Gazi Mustafa Kemal arkadaşlarıyla,22 Aralık 1919 günü Sivas’ta başlayan yorucu,yıpratıcı ve İzmir’e kadar uzayacak kutlu bir yolculuğa çıktı. Milli Mücadele kahramanları için bu yolculuğun en kilit noktası, en kritik kavşağı 27 Aralık 1919 Cumartesi günü Ankara’ya gelmeleridir. Yalnızca üç otomobillik bir kafileyle Ankara’ya kavuşan Gazi Mustafa Kemal ve heyetini Ankaralı bağrına bastı, Seymenler baş tacı yaptı. Ankara hem varış merkezi hem de hareket mihveridir. Milli Mücadele’nin hamuru Ankara’da yoğruldu, azim ve irade Ankara’da doğruldu. O yıllarda Ankara, harap ve bitap halde olmasına rağmen Türk milletinin haklı davasına sahip çıktı, ehl-i saliplere dünyayı zindan etti.

MİLLET EĞİLMEYECEK

97 yıl önce Ankara’da yanan istiklal meşalesi, parlayan Türk kudreti, ayağa kalkan millet iffeti yurdumuzu düşman postallarından temizledi. Zulmün topu varmış, ne çıkar! Zalimin oyunu çokmuş, ne gam! Ankara milletin önüne düştü, millet Ankara’yla dirildi ve bir destan yazıldı. Bu destanımıza kara çalmak istiyorlar. Bu destanımızı ucuza kapatıp kelepir fiyatına devretmek hevesindeler. Ama nafile, millet eğilmeyecek.

MEHMET AKİF MESAJI

Ezelden beridir hür yaşadık, hiçbir çılgın varlığımıza zincir vuramadı. Kükreyip bendimizi aştık, dağları yırtıp enginlere sığmayıp taştık. Ezelden beridir hür yaşadık, hiçbir çılgın varlığımıza zincir vuramadı. Kükreyip bendimizi aştık, dağları yırtıp enginlere sığmayıp taştık. Bastığımız yerleri toprak deyip geçmeyeceğiz. Hep düşüneceğiz kefensiz yatanları, dünyaları alsak da vermeyeceğiz bu cennet vatanı. Şanlı hilalimiz şafaklar gibi dalgalanmayı sürdürecek. Uğruna dökülen kanlarımızın hepsi helal olacak. Türkiye ve Türk milleti var olacak. Merhum şairimiz Akif’in ruhu müsterih olsun, Allah’ın izniyle bir daha İstiklal Marşı yazılmayacak. Yazalım diyenleri tarih boğazlayacak. Vefatının 80.sene-i devriyesinde merhum Akif’i rahmetle, hasretle ve hürmetle yad ediyor ve diyorum ki; Türk milleti korkmuyor, korkmayacak! Ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, aziz şehitlerimize ve tüm kurucu kahramanlara Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Ne Mutlu Türküm Diyene…