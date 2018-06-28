MHP'den TBMM başkanlık seçimi kararı

24 Haziran günü sandığa giden Türkiye, Cumhurbaşkanlığında Recep Tayyip Erdoğan'ı, milletvekilliğinde Cumhur İttifakı'nı tercih etti.

AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi, milletvekiliği seçimde galip gelerek, en çok vekil çıkaran ittifak oldu.

MHP ADAY ÇIKARMIYOR

Seçim sonunda ittifaka devam eden MHP, Meclis Başkanlığında da AK Parti'ye destek verecek. MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı açıklamasında, "MHP, TBMM Başkanlığı seçiminde kendi adayını göstermeyecek, AK Parti'nin adayını destekleyecek." dedi.