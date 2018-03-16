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MHP milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu kalp krizi geçirdi

6. Küresel Bakü Forumu'na katılan Ekmeleddin İhsanoğlu, konuşması esnasında rahatsızlanarak göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

AA | 16.03.2018 - 17:26..
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MHP milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu kalp krizi geçirdi

MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, Bakü'de Nizami Gencevi Uluslararası Merkezince düzenlenen 6. Küresel Bakü Forumu'nun "Bölgesel güvenlik, bölgesel barış: Ortadoğu" temalı panelinde konuşma yaparken rahatsızlandı.

KONUŞMASINI YARIDA KESTİ

Konuşmasını yarıda kesen İhsanoğlu, salondan ayrıldı. İlk müdahalesi oteldeki sağlık ekiplerince yapılan İhsanoğlu, Merkezi Klinik Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan İhsanoğlu'na operasyon yapıldı.

MHP milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu kalp krizi geçirdi

GÖĞÜS AĞRISI ŞİKAYETİYLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Merkezi Klinik Hastanesi Kardiyoloji Şubesi Şefi Doç. Dr. Firdovsi İbrahimov AA muhabirine yaptığı açıklamada, İhsanoğlunun göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye getirildiğini, kendisine arka aşağı duvarın keskin miokard infarktüsü teşhisinin konulduğunu söyledi.

"EN AZ 36 SAAT YOĞUN BAKIMDA KALACAK"

Muayene sırasında İhsanoğlunun nabzının düşük olduğunun görüldüğünü, arka duvar damarının tamamına yakının tıkalı olduğunun tespit edildiğini belirten İbrahimov, "Arka damar genişletildi ve bir stent konuldu. Şu anda koroner yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Bilinci iyi, tansiyonu iyi, nabzı, stent konulduktan sonra rahatladı. Kendisini iyi hissediyor. En az 36 saat yoğun bakımda kalacak." dedi.

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