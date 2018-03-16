Hayvanların 'yuvasını yapan' adam: O canlar bize emanet

1 Milli Takım'ı bırakan İbrahimovic: İstersem oynarım Avrupa Şampiyonası'ndan sonra İsveç Milli Takımı'na veda ettiğini açıklayan İbrahimovic "Eğer Dünya Kupası'nda olmak istersem, orada olup oynarım" dedi.

2 Fransa'da grev mevsimi başlıyor Fransa'da Mart ile Haziran ayları arasında ulaşım şirketlerinde grev gerçekleştirilecek. AirFrance, SNCF ve HOP! aralıksız olarak grev uygulayacak.

3 Nagatomo: İnter'e dönmem problem olmaz Galatasaray'ın sezon sonunda bonservisini almayı düşündüğü Japon futbolcu Nagatomo, İtalya basınına verdiği röportaj'da "İnter, hep kalbimde, geri dönmek benim için problem olmaz" dedi.

4 MHP milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu kalp krizi geçirdi 6. Küresel Bakü Forumu'na katılan Ekmeleddin İhsanoğlu, konuşması esnasında rahatsızlanarak göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

5 Sur'un yeniden ayağa kalkması için 2 milyar lira harcandı Terör örgütü PKK'nın başlattığı hendek olaylarında mağdur olan vatandaşların yaralarını devlet sardı.

6 Siyah önlüklerini giyip okul sıralarına oturdular Samsun'da, çeşitli sebeplerle okul çağındayken aileleri tarafından okula gönderilmeyen 60 yaş üzeri 8 kadın, azimle okuma yazmayı öğreniyor.