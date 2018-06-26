MHP, OHAL'in devamını istiyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, CNN Türk'teki canlı yayında OHAL'le ilgili soru üzerine "Bize göre halen FETÖ tehdidi var; Kandil operasyonu var, OHAL'in biraz daha devam etmesi gerekir gibi görünüyor" diye konuştu.

19 TEMMUZ'A KADAR UZATILMIŞTI

Darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL, en son üç aylığına 19 Temmuz'da sona erecek şekilde uzatılmış ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim vaatleri arasında OHAL'in kaldırılmasını da saymıştı.

Açıklamada ayrıca “AK Parti ile bakanlıklar konusunda pazarlık etmeyeceğiz” denildi.