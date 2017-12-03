MHP seçimler için ittifak kurmaya hazır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2019 seçimleri öncesi AK Parti ile işbirliği mesajı vermiş, "CHP-HDP referandum rövanşına girişirse Başkanlık için AK Parti'yle yan yana oluruz" demişti. Bahçeli, 'Cumhur ittifakı' adını verdiği seçimlerdeki olası bir ittifak fikrini çizimle de anlatmıştı.

İTTİFAK SORULDU

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfınca (TASAV) düzenlenen "Doğumunun 100. yıl dönümünde lider Türkiye için Alparslan Türkeş vizyonu" konulu panel öncesi gazetecilerin seçim ittifakına yönelik sorusunu yanıtladı.

"OLUMLU GÖRÜŞLER ALDIK"

MHP'nin görüş ve düşüncelerinin de bizzat Bahçeli vasıtasıyla kamuoyuna açıklandığını anımsatan Semih Yalçın, bunun karşılığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın olumlu görüşler sarf ettiğini söyledi.

"BİZ SÖYLEYECEĞİMİZİ SÖYLEDİK"

Semih Yalçın, şu ifadeleri kullandı: "Tabii bu konunun geniş geniş tartışılması, her siyasi partinin bu konuda görüşünü beyan etmesi esas olmalıdır. Ana muhalefet partisi de dahil olmak üzere bu konudaki düşüncelerini kamuoyu önüne çıkmak suretiyle anlatabilmeliler. Biz söyleyeceğimizi söyledik. Bundan sonra teşebbüs tabii ki iktidardan gelecektir.

"ŞEKLİNİN NASIL OLMASI GEREKTİĞİNİ BAHÇELİ ANLATTI"

Şeklinin nasıl olması gerektiği konusunda da bir ön açıklama bizzat Genel Başkanımız vasıtasıyla yapıldı. Zannediyorum uyum yasaları içerisinde bu konu da teklif olarak gündeme veya TBMM'nin gündemine getirilecek. O noktada da MHP konuyla ilgili düşüncelerini, detayları çok net bir şekilde öncelikle basınla paylaşacaktır."

Devlet Bahçeli seçim ittifakının adını açıkladı VİDEO