MHP Şemdinli'de büro açtı

Cumhuriyet Caddesi üzerindeki ilçe başkanlığı binasının açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Açılışta konuşan MHP İl Başkanı Fatih Özbek, kendilerini bu göreve layık gören Genel Başkan Devlet Bahçeli, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin'e teşekkür etti.

"BAHÇELİ'NİN ÇİZDİĞİ YOLDA EVET DİYECEĞİZ"

Özbek, "Demokrasinin olduğu yerde siyaset yapmak kadar güzel bir şey yoktur. Amacımız burada barış içinde kardeşçe siyaset yapmak. Her görüşe her düşünceye saygı göstermek her bireyin borcudur. Demokrasiyi böyle güçlendiririz. Kavganın olmadığı, barışın olduğu ölümlerin yaşanmadığı bir Türkiye inşa etmek istiyoruz. Bunu hep birlikte başaracağız inşallah. Önümüzdeki referandumda Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin çizdiği yolda dosta düşmana karşı 'evet' diyeceğiz. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın." şeklinde konuştu.