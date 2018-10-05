MHP Üsküdar ilçe teşkilatını görevden aldı

Aralarında terörist cenazelerine katılan vekillerin de olduğu 12 HDP'li hakkında fezleke düzenlendi.

Adana polisi, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK ile Suriye uzantısı PYD/YPG’nin propagandasını yaptığı öne sürülen 14 kişiyi gözaltına aldı.

UEFA, Galatasaray ile yaptıkları anlaşmanın, Finansal Kontrol Kurulu Araştırma Komisyonu tarafından tekrar inceleneceğini açıkladı.

Antalya'da 'Rockçı imam' olarak tanınan Ahmet Muhsin Tüzer'in Pınarbaşı Camii'ndeki imamlık görevine, yönetmelikteki şartlara uygun olmadığı gerekçesiyle son verildi.

Hatay'da İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı’nda bedelli olarak silah altına alınan 3 bin 700 asker yemin etti, terhis oldu.

1 İran'da terör saldırısı İran devlet televizyonu, Ahvaz kentinde yapılan bir askeri geçit törenine silahlı kişilerce saldırı düzenlendiğini duyurdu.

2 Aydın'daki otobüs terminaline otobüs giremiyor Aydın'da 1 milyon TL'lik maliyetle yapılan otobüs terminaline otobüsler giremedi. Karacasu ilçesinde kaos yaşanmaya başladı.

3 İran'daki terör saldırısından ilk görüntüler İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentindeki askeri geçit töreni sırasında terör saldırısı düzenlendi

4 Kocaeli'de bunalıma giren şahıs intihar etti Okulun istediği pantolonu olmadığı için İsmail Devrim'in oğlu derse alınmadı. Üzgün baba ertesi gün istenilen pantolonu aldı ancak geçim sıkıntısı, babayı intihara sürükledi.

5 Cocu ve Comolli'nin tazminat bedelleri Fenerbahçe'de Cocu ve Comolli'nin geleceği tartışılıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Beşiktaş derbisinin kaybedilmesi durumunda her iki futbol adamıyla da yollarını ayırabilir.

6 Cuma namazını unutan Gürsel Tekin ekonomiye saldırdı Kapalıçarşı'ya esnaf cuma namazındayken giden CHP'li Gürsel Tekin, kepenkleri kapalı görünce "Ekonomi kötü" diyerek hükümeti eleştirdi.