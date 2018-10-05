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MHP Üsküdar ilçe teşkilatını görevden aldı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: Üsküdar İlçe Teşkilatı, İl Başkanlığı ve Genel Merkez'in bilgisi dışında hareket ettiği için görevden alınmıştır.

Haber Merkezi | 05.10.2018 - 15:22..
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MHP Üsküdar ilçe teşkilatını görevden aldı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki sert atışmalardan sonra bir grup MHP'li Akşener'in evinin önünde protesto düzenlemişti.

Meral Akşener evinden çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak tepki göstermişti.

MHP'den bugün flaş bir hamle geldi. Parti yönetimi Üsküdar İlçe Teşkilatını feshettiğini duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yaptığı açıklamada, "Üsküdar İlçe Teşkilatı, İl Başkanlığı ve Genel Merkez'in bilgisi dışında hareket ettiği için görevden alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'in evinin önünde gerginlik VİDEO

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