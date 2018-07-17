MHP ve CHP'den bedelliyle ilgili ilk değerlendirme

Milyonlarca kişinin merakla beklediği bedelli askerlikle ilgili AK Parti TBMM Başkanlığı'na teklifini sundu.

25 YAŞ - 15 BİN - 25 GÜN

Sunulan teklife göre bedelli askerlikten; 25 yaşını dolduranlar 15 bin lira ödeyerek ve 25 gün askerlik yaparak yararlanacaklar.

MHP'DEN DESTEK

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da yaptığı açıklamada, "Plan Bütçe Komisyonu'nda torba yasanın görüşüleceği anlaşılıyor. Biz de gereken katkıyı vereceğiz. Bu konu hassas bir konu. Bizim askerliğe bakışımız diğer toplumlardan daha farklı. Bu yapıya halel getirmeyecek şekilde yapılması gerekir. TSK'nın ihtiyaçları ve birikme bakımından değerlendirmek gerekir" ifadelerini kullandı.

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CHP, KAYNAĞIN NEREYE GİDECEĞİNİ SORDU

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise; "Bir kişinin veya birkaç kişinin aldığı kararlarla milletten elde edilen kaynaklar gereksiz yerlere kullanılmaması gerekir. Buradan elde edilen gelirler doğru kullanılsın. Asker aileleriyle, şehit aileleri için kullanılsın diye bakıyoruz. Biz bu konularla ilgi yazılar ulaşır ulaşmaz, doğru olan buydu diyoruz. Dışarıdan bakınca sadece muhalefet ediliyormuş gibi yansıtılıyor. Askerlerle ilgili bir gelir elde ediyorsak, bu gelirin mağdrun olan asker ailelerine aktarılması gerekir. Türkiye'nin yararına olan her şeyi iletiyoruz." diye konuştu.