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MHP yeni ittifak arayışları içinde

AK Partili seçmenin bir kısmı küskünleri oynayıp MHP'ye oy vermişti. Bu cezalandırma oyunu Meclis'te tek parti hakimiyetini bitirdi.

Haber Merkezi | 24.10.2018 - 17:28..
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MHP yeni ittifak arayışları içinde

MHP'nin baraj altında kalma korkusuyla başlayan seçim ittifakı süreci yara aldı.

AK PARTİ'Yİ TEK BAŞINA BIRAKTILAR

Kimi AK Partili seçmen, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a oy verip Meclis için MHP'yi tercih etmişti. Bu tercih bugün farklı bir sonucun ortaya çıkmasına neden oldu; Meclis aritmetiği bozuldu, AK Parti'ye karşı muhalefetin Meclis'teki tüm unsurları birleşmiş oldu.

CUMHUR İTTİFAKI YARA ALDI, TEK ZARAR GÖREN AK PARTİ OLMAZ

Ortaya çıkan bu tablo AK Parti'nin Meclis'te yalnız kalmasına, dolayısıyla da her ne kadar Devlet Bahçeli "Biten Cumhur İttifakı değil" dese de, Cumhur İttifakı'nın Meclis'te yok olmasına neden oldu.

AK Parti'yi cezalandırmak için Meclis'te MHP'ye oy verenler, Cumhur İttifakı'nı zedeledi, dolayısıyla kendilerini de cezalandırmış oldu.

Muhalefetin Meclis'teki sevinç dolu anları VİDEO

MHP yeni ittifak arayışları içinde
(Meclis'te AK Parti'ye karşı İP-HDP-MHP-CHP'nin birlik olduğu anın fotoğrafı)

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