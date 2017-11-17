MHP yeni yol haritasını belirliyor

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Genç boksör Ryan Garcia önüne geleni nakavt ediyor

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Başbakan Yıldırım, TEOG'un yerine getirilen sistemi anlattı

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3'ü 1 arada omlet tarifi

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Bakan Zeybekci ilk kez oyun oynadı

Bahçeli, partisinin projelerini "herkesten önce" ortaya koyması için çalışma başlattı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 4 köy ve mezrada, halkın can ve mal güvenliğini korumak adına sokağa çıkma yasağı getirildi.

Kulp'taki 4 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı

Ünlü ABD'li aktör Sylvester Stallone'nun 16 yaşındaki bir kız çocuğu ile 1986 yılında koruması ile birlikte tecavüz ettiği iddia edildi.

Sylvester Stallone tecavüz ile suçlanıyor

Erciş'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda çok sayıda patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

Cem ArIsoy’la evli olan ünlü sunucu Zahide Yetiş’in 7 haftalık hamile olduğu iddia edildi.

1 Feyzioğlu'ndan Nuriye ve Semih açıklaması Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "FETÖ'cüler aklanırsa bizlere gün yüzü göstermezler." dedi.

2 Gülten Kaya: Vatan hainini atın diye bağırdılar 1999 yılında yaptığı açıklamayla tepki çeken Ahmet Kaya'nın o gece yanında olan eşi Gülten Kaya, yıllar önce yaşadıklarını anlattı.

3 ABD'den vatandaşlarına Avrupa uyarısı Avrupa'ya seyahat edecek vatandaşları için uyarılarda bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı, 31 Ocak 2018'i son uyarı tarihi olarak belirtti.

4 Yunanistan'daki sel sonrası Türkiye'ye uyarı Yunanistan'da yaşanan sel felaketinin Türkiye'yi nasıl vuracağının merak edilmesi üzerine uzmanlardan uyarı geldi.

5 Diyabet hastalığını da hükümete yıktılar Sol Haber Portalı, dünyada ve Türkiye'de giderek tehlikeli bir duruma gelen diyabet hastalığı üzerinden AK Parti'yi eleştirdi.

6 Cumhurbaşkanı: Bahçeli'nin yaklaşımını paylaşıyorum Yeni sistemde barajın 50 artı 1 olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı, MHP ile ittifak konusunda AK Parti’nin yetkili kurullarını işaret etti