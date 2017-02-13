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MHP'de 4 isme ihraç talebi

MHP; Yusuf Halaçoğlu, Sinan Oğan, İsmail Ok, ve Nuri Okutan'ı disipline sevk etti.

13.02.2017 - 15:50
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MHP'de 4 isme ihraç talebi

MHP'de 4 isme ihraç talebi

MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Isparta Milletvekili Nuri Okutan ve Sinan Oğan, tedbirli ve parti üyeliğinden kesin çıkarma talepli olarak Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığına sevk edildi.

BAHÇELİ 'SÜREÇ BAŞLATILSIN' DEMİŞTİ

MHP lideri Devlet Bahçeli, referandum öncesi Konya'da yaptığı değerlendirme toplantısında "Hayır" için Demokrat Parti ve BBP'yle görüşen milletvekillerine tepki göstererek "Hayır denilmesinin de bir adabı vardır. Parti disiplinine aykırı davranan bu milletvekillerinin MHP'den ihracıyla ilgili Merkez Disiplin Kurulu pazartesi günü hemen süreci başlatsın" demişti.

AYRINTILAR GELİYOR..

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