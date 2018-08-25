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MHP'de bayram sonrası gündem: Af

Daha önce MHP Lideri Bahçeli'nin defalarca gündeme getirdiği af konusu Meclis'in açılmasıyla Genel Kurul'da tartışılacak.

Haber Merkezi | 25.08.2018 - 09:00..
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MHP'de bayram sonrası gündem: Af

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Meclis açıldığında gündeme getirecekleri ilk kanun tekliflerinden birisinin af olacağını belirtti.

"VADETTİKLERİMİZİN BİRÇOĞU GERÇEKLEŞMİŞTİR"

MHP’nin seçim beyannamesinde yer verdiği ve 24 Haziran seçimleri boyunca gündeme getirdiği tüm vaatlerinin arkasında olduğunu söyleyen Kalaycı, “İnşallah peyderpey bunların gerçekleştiğini de göreceğiz. Daha önceki seçimlerde de vadettiğimizin bir çoğu gerçekleşmiştir. Hele ki bu dönemde MHP kilit bir konumdadır. Yasama faaliyetlerinde daha etkin bir konumdadır. Başta af olmak üzere tüm vaatlerimizi önümüzdeki süreçte gündeme getireceğiz.

"AF KONUSUNU SONUCA BAĞLAYACAĞIZ"

Ben inanıyorum ki af konusunda da AK Parti ile de görüşüp bir sonuca bağlayacağız. Gerekli hazırlığımızı yaptık MHP olarak. Meclis açıldığı zaman gündeme getireceğimiz ilk kanun tekliflerinden birisi olacak. Gerek AK Parti gerek diğer siyasi partilerle görüşme yapıp bu konuyu çözüme kavuşturacağız. Bu bir toplumsal ihtiyaç artık bunun geri dönülmez bir durum söz konusu.

Bu konuda ben inanıyorum ki, yönetim mevkisinde bulunanlar da bu konunun farkında. Önümüzdeki süreçte bu konuda düzenleme yapılacağına inanıyorum” dedi.

MHP'de bayram sonrası gündem: Af

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