MHP'de seçim öncesi adaylara güvenlik soruşturması

24 Haziran seçimleri öncesi adaylarını FETÖ üyesi ve yasa dışı eylemlerde bulunanlarla yüz kızartıcı bir suçu, sabıkası olanların bulunmaması için yoğun incelemeye tabi tutan parti yönetimi; aynı uygulamayı yerel seçimlerde belediye başkan ve meclis üyesi adaylarına yönelik yapmak için de harekete geçti.

TİTİZ İNCELEME

Bu çerçevede, genel merkezde hukukçulardan oluşturduğu heyetin, adayların öz geçmişlerine ilişkin titiz inceleme yapmasına karar verildi.

31 Mart 2019'da yapılması öngörülen yerel seçim hazırlıklarına yoğunlaşan, bazı il ve ilçelerde adaylarını kamuoyuna duyuran MHP, seçim için partinin ilke ve prensiplerine uygun davranan, toplumda ve bulunduğu bölgede çalışmalarıyla itibarlı adaylar belirlemek için çok yönlü araştırma yapıyor.

VERİLEN SÖZLER TUTULDU MU

Bu çerçevede hem teşkilat bazında çalışan hem de kamuoyu araştırmaları yaptıran parti, bir yandan da mevcut belediye başkanlarının taahhütlerini ne ölçüde yerine getirdiklerine ilişkin raporları ele alıyor.

Parti yetkilileri, bu raporların mevcut belediye başkanlarının yeniden aday gösterilip gösterilmemesi konusunda önemli kriterlerden biri olduğunu belirtti.