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MHP'den Ahmet Davutoğlu'na bir tepki daha

Devlet Bahçeli ile Ahmet Davutoğlu arasındaki karşılıklı açıklamalara MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da katıldı.

18.10.2017 - 13:09
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MHP'den Ahmet Davutoğlu'na bir tepki daha

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında yaptığı konuşmada; Kerkük konusunda açıklama yapan  AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu'na yüklenerek "Durdun durdun da şimdi niye ortaya çıktın? Sen hangi yüzle konuşuyorsun." demişti.

KARŞILIKLI AÇIKLAMALAR

MHP Lideri'ne cevap veren Davutoğlu ise,"Türkmen'e Türklük dersi vermeye çalışmak, hayatları boyunca bir kez Kerkük'e uğramamış olanların haddine değildir." ifadelerini kullanmıştı.

MHP'den Ahmet Davutoğlu'na bir tepki daha

MHP'DEN İKİNCİ TEPKİ

Davutoğlu ile Bahçeli arasında yaşanan bu gerilime MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da dahil oldu.

"15 TEMMUZ GECESİ NEREDE SAKLANDI"

FETÖ'nün milletin iradesine el koyma girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesini hatırlatan Yalçın, "Davutoğlu’nun himayeci politikaları yüzünden FETÖ’cüler 15 Temmuz’un zeminini hazırlayabilmişlerdir. Sahi, Sayın Davutoğlu 15 Temmuz 2016 gecesi nerede saklanmıştır?" dedi.

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