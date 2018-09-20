MHP'den CHP'ye: Melekle şeytan bir araya gelir mi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunurken kendisine ittifak sorusu da soruldu.

"2014'TEKİ SEÇMEN MHP'NİN KARŞISINDA"

Özgür Özel kimseyle ittifak yapmayacaklarını, seçmenle ittifak yapacaklarını söyledi. Özel, "MHP'nin sahada 'Bizim' dediği seçmen, 2014'te kaldı. O seçmenin yüzde 90'ı, MHP neredeyse onun karşısındaki adayda birleşmeye ant içmiş durumdadır. MHP tepede ittifak yaparken tabanda o günkü MHP seçmeniyle bizim gönül ittifakımız zaten vardır." dedi.

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İstamet Büyük Ataman, CHP kanadından gelen bu sözlere sert cevap verdi.

"ÖZEL GÜNDÜZ DÜŞLERİ GÖRMEKTEDİR"

Araman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "MHP seçmeniyle gönül ittifakı olduğunu söyleyen Özgür Özel, gündüz düşleri görmektedir. Özel’in bahsettiği şey insanın doğasını inkâr anlamına gelecektir. Hiç melekle şeytan bir araya gelir mi? Hiçbir MHP’li vatan hainleriyle birlik olanlarla gönül bağı kurmaz." ifadelerini kullandı.