MHP'den Davutoğlu'na bir tepki daha

MHP ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu arasındaki polemik devam ediyor. İlk olarak Bahçeli'nin Davutoğlu'na Kerkük çıkışıyla başlayan karşılıklı açıklamalarda taraflar birbirlerine sert söylemlerde bulundu.

DAVUTOĞLU KOALİSYONDAN KAÇMAKLA SUÇLAMIŞTI

Ahmet Davutoğlu, 7 Haziran seçimleri sonrası MHP'nin koalisyon kurmaktan kaçtığını iddia etmişti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CNN Türk'te yayın gerçekleştiren Hande Fırat'a reklam arasında açıklamalarda bulundu.

Semih Yalçın, Davutoğlu'nun söylediğinin aksine 7 Haziran seçimlerinden sonra kendilerine koalisyon teklif etmediğini belirtti.

"SUÇ MHP'NİN ÜZERİNE ATILDI"

Yalçın'ın açıklamaları şöyle: "Koalisyon teklif edilmediği gibi, seçimlere gidileceği anlaşılınca MHP'nin üzerine suç atıldı. Bu iş bitti, seçime gidiyoruz denildi. Orada bizim muhattabımız Davutoğlu değil Erdoğan'dı. Davutoğlu zorlayacak olursa, defterler açılırsa çok zorda kalır."

MHP'li Yalçın'dan Davutoğlu açıklaması VİDEO

KOALİSYON GÖRÜŞMELERİNİ GERÇEKLEŞTİREN AK PARTİLİ ÇELİK'TEN CEVAP

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik bu açıklamanın ardından canlı yayına bağlanarak MHP'nin iddialarına cevap verdi. "Sayın Başbakan ile yaptığımız görüşmelerde, hem CHP ile hem de MHP ile, ana amacımız koalisyon kurmaktı. O gün o toplantıda MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin AK Parti'ye bakışı çok farklıydı. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok sert ifadeler kullandılar. O gün MHP'nin koalisyondan yana bir tutumda hep beraber gördüğümüzü ifade etmek istiyorum. O günün şartları farklıydı. Ben dönemlerine göre konunun değerlendirilmesinin doğru olacağını düşünüyorum." dedi.

Faruk Çelik'ten MHP'nin koalisyon iddiasına yanıt VİDEO

MHP'Lİ YALÇIN TEKRAR CEVAP VERDİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Çelik'e cevap vermek amacıyla canlı yayına bağlanarak açıklamalarda bulundu: "Sayın Genel Başkanımız, AKP-CHP-HDP bir araya gelip koalisyon kurabilirler dedi. Biz karşıydık ama halkımızın oyları neticesinde böyle bir tabloya gelindi.

Bizimle görüşmeye geldiklerinde sosyal bölünmeyi kaldırmak adına AKP-CHP görüşmesinin olumlu olacağını söyledi. MHP bunun faydalı olacağını ifade etmesine rağmen Sayın Başbakan Davutoğlu, CHP ile meydana gelen görüşmelerde bir sonuç alamadığını son bir defa MHP ile görüşeceğini söyledi. Ancak bu görüşme ciddi bir görüşme değildi. Öylesine bir görüşmeydi. Bize gelirken zaten seçim hükümeti kurulacağını söyledi.

"DAVUTOĞLU ARZU ETMİŞ OLSAYDI KOALİSYON KURULURDU"

Faruk Bey yanlış bilgilendiriyor. Bize ortaya koydukları 4 şartı kabul edip edemeyeceklerini sordu ama Davutoğlu söze girmedi. Sayın Çelik araya girdi. Ancak Sayın Başbakan Davutoğlu'ndan bize böyle bir teklif gelmedi. Sayın Genel Başkanım şurada benim teklifim hazır. İsterseniz çantayı açalım dedi. Davutoğlu arzu etmiş olsaydı koalisyon kurulurdu."