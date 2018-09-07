MHP'den Erdoğan'a olumlu ittifak cevabı

Yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı'nın devamı için çalışmaların olması yönünde MHP'nin de gönüllü olduğunu dile getire Yıldırım, "Yerel yönetimler olması için çalışacağız." dedi.

30 BÜYÜKŞEHİR İÇİN MESAJ VERİLDİ

Terör örgütleri ve onların siyasi partileriyle ortak çalışanlara taviz verilmeyeceğini ifade eden Yıldırım, "Önümüzde yerel seçimler var. Takribi olarak 7 ay sonra gidip oy kullanacağız. Milliyetçi Hareket Partisi olarak başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere Türkiye'mizde bulunan 30 büyük şehrin, seçimlerinin mevcut da seçilmiş olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin aleyhine tezahür edebilecek olan bir yapılaşmaya izin vermeyeceğiz ve bunun mücadelesini vereceğiz." şeklinde konuştu.

"NİYET HAYIR AKIBET HAYIRDIR"

Yıldırım, açıklamalarını devamında ise şöyle devam etti;

"FETÖ’ye, PKK’ya, PYD'ye, HADEP'e ve bunun yancılarına, bunların işbirlikçilerine, onlarla beraber hareket eden siyasi partilere, Türkiye’nin bekası konusunda taviz vermeyeceğiz. Önümüzdeki seçimlerde başta belirttiğim gibi 30 büyükşehirde Cumhur İttifakı'na gönül veren siyasi partilerden oluşan bir yerel yönetimler olması için elimizden geleni yapacağız. Niyetimiz budur, mücadelemiz budur. Niyet hayır akıbet hayırdır."