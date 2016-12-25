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MHP'den hükümete tam destek açıklaması

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Hükümetin terörle mücadelede yaptığı çalışmalara tam destek veriyoruz" dedi.

AA | 25.12.2016 - 12:21
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MHP'den hükümete tam destek açıklaması

 

Usta, beraberindeki partililerle Diyarbakır'ın Hani ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Adnan Uluışık'ın Vezirköprü'deki ailesini ziyaret etti.

"HÜKÜMETE TERÖRLE MÜCADELEDE TAM DESTEK VERİYORUZ"

Şehit yakınlarıyla bir süre sohbet eden Usta, aileye başsağlığı dileğinde bulundu. Usta, teröre karşı verilen mücadeleye destek olduklarını belirterek, "Bizler terörün bitmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Hükümetin terörle mücadelede yaptığı çalışmalara tam destek veriyoruz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak" ifadesini kullandı.

TERÖR SALDIRISINDA YARALANAN POLİSİ ZİYARET ETTİ

Usta, daha sonra, İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında yaralanan Çevik Kuvvet Polisi Ali Yüksel ile yine İstanbul Vezneciler'de çevik kuvvet otobüsünün geçtiği sırada teröristler tarafından düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan Çevik Kuvvet Polisi Veysel İğci'yi ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Ziyaretlerinde Usta'ya MHP Vezirköprü İlçe Başkanı Ahmet Özata ve partililer eşlik etti.

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