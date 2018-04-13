MHP'den OHAL'in uzatılmasına tam destek

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, MHP Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu ile birlikte Suriye Türkmen Meclisi üyelerini, MHP Grup Toplantı Salonu'nda kabul etti.

Kabulde konuşan Usta, Suriye meselesinin Türkiye için önemli olduğunu belirterek, "Gerek Fırat Kalkanı, gerek Zeytin Dalı harekatlarında niye orada olduğunu hepimiz biliyoruz." ifadesini kullandı.

CHP-HDP İTTİFAKI

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Usta, CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in, HDP ile seçim ittifakı konusundaki görüşlerine ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, "Biz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP'nin, terörü destekleyen ve terörle arasına hiçbir mesafe koymayan bir siyasi parti ile ittifak kurmasını doğru bulmayız." diye konuştu.

"ŞAŞIRMAYIZ, ÜZÜLÜRÜZ"

Özellikle son dönemde CHP ile HDP'nin politikalarının birbirine son derece yakın olduğunu ifade eden Usta, "Böyle bir ittifak kurulursa da buna üzülürüz ancak şaşırmayız. Çünkü son zamanlarda bir çok konuda birlikte hareket ediyorlar zaten." değerlendirmesinde bulundu.

"OHAL'İN UZATILMASINI DESTEKLEYECEĞİZ"

OHAL'in uzatılmasına ilişkin tezkerenin Çarşamba günü TBMM'de görüşüleceğinin duyurulduğu anımsatılarak, buna ilişkin görüşü sorulan Usta, şu yanıtı verdi: "Türkiye henüz normalleşmiş değil. FETÖ başta olmak üzere terörle mücadele süreci devam ediyor. O yüzden OHAL'in en azından bir dönem daha uzatılması konusunu biz MHP olarak destekleyeceğiz. Türkiye'nin ihtiyacıdır bu. Hiç kimse OHAL'in uzatılmasından mutlu olacak değil, ancak bu bir ihtiyaç. İnşallah bir an evvel bu ihtiyaç da ortadan kalkar diye ümit ediyoruz."