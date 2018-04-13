taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.841
USD
4,0876
EURO
5,0381
ALTIN
176,17
PETR
72,2500

MHP'den OHAL'in uzatılmasına tam destek

MHP Grup Başkanvekili Usta, "OHAL'in uzatılmasını destekleyeceğiz" diye konuştu.

AA | 13.04.2018 - 15:29..
  1. Haberler
  2. Politika

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, MHP Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu ile birlikte Suriye Türkmen Meclisi üyelerini, MHP Grup Toplantı Salonu'nda kabul etti.

Kabulde konuşan Usta, Suriye meselesinin Türkiye için önemli olduğunu belirterek, "Gerek Fırat Kalkanı, gerek Zeytin Dalı harekatlarında niye orada olduğunu hepimiz biliyoruz." ifadesini kullandı.

CHP-HDP İTTİFAKI

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Usta, CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in, HDP ile seçim ittifakı konusundaki görüşlerine ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, "Biz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP'nin, terörü destekleyen ve terörle arasına hiçbir mesafe koymayan bir siyasi parti ile ittifak kurmasını doğru bulmayız." diye konuştu.

MHP'den OHAL'in uzatılmasına tam destek

"ŞAŞIRMAYIZ, ÜZÜLÜRÜZ"

Özellikle son dönemde CHP ile HDP'nin politikalarının birbirine son derece yakın olduğunu ifade eden Usta, "Böyle bir ittifak kurulursa da buna üzülürüz ancak şaşırmayız. Çünkü son zamanlarda bir çok konuda birlikte hareket ediyorlar zaten." değerlendirmesinde bulundu.

"OHAL'İN UZATILMASINI DESTEKLEYECEĞİZ"

OHAL'in uzatılmasına ilişkin tezkerenin Çarşamba günü TBMM'de görüşüleceğinin duyurulduğu anımsatılarak, buna ilişkin görüşü sorulan Usta, şu yanıtı verdi: "Türkiye henüz normalleşmiş değil. FETÖ başta olmak üzere terörle mücadele süreci devam ediyor. O yüzden OHAL'in en azından bir dönem daha uzatılması konusunu biz MHP olarak destekleyeceğiz. Türkiye'nin ihtiyacıdır bu. Hiç kimse OHAL'in uzatılmasından mutlu olacak değil, ancak bu bir ihtiyaç. İnşallah bir an evvel bu ihtiyaç da ortadan kalkar diye ümit ediyoruz."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Hakan Bayrakçı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolar
SONAR Başkanı, Tanzanya'da bile bu kadar fark yiyen bir siyasinin istifa edeceğini belirterek CHP Lideri'ni istifaya davet etti.
CHP'li Veli Ağbaba sivri demirlere takıldı
İhale salonuna giremeyen CHP'li vekil, demirlerin üzerine tırmandı. Sivri demirleri aşamayan Ağbaba, geri adım atmak zorunda kaldı.
Bakan Veysel Eroğlu taburcu edildi
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 5 gün önce gribal enfeksiyon nedeniyle rahatsızlanarak tedavi altına alındığı hastaneden taburcu edildi.
Erdoğan: IMF rezil oluruz diye 5 milyar dolardan vazgeçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Para Fonu'nun bir dönem Türkiye'den almayı planladığı 5 milyar dolarlık krediden "gurur" nedeniyle vazgeçtiğini söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin şehidinin vasiyeti: Ödenecek parayla yetimhane yapın

Afrin şehidinin vasiyeti: Ödenecek parayla yetimhane yapın

176
Adana'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Adana'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

79
Umre'ye diye yola çıktılar Urfa ve Antep'i gezdirdiler

Umre'ye diye yola çıktılar Urfa ve Antep'i gezdirdiler

135
İsrail halkı kendi jetlerinden korkup evlerine kaçtı

İsrail halkı kendi jetlerinden korkup evlerine kaçtı

138
ÖSO Komutanı: Çanakkale ruhuyla büyüdük

ÖSO Komutanı: Çanakkale ruhuyla büyüdük

71
ABD'nin gündemi yeniden 3'lü buluşma

ABD'nin gündemi yeniden 3'lü buluşma

65
AKM'nin yıkım çalışmaları devam ediyor

AKM'nin yıkım çalışmaları devam ediyor

45
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM