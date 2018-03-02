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MHP'den 'Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı'

Milliyetçi Hareket Partisi, uzun süredir üzerinde çalıştığı Ruh Sağlığı Yasa Tasarısını TBMM Başkanlığı'na sundu.

DHA | 02.03.2018 - 12:31..
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MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında hazırladıkları Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı'nı Meclis Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi.

"RUH SAĞLIĞI YASAMIZ YOK"

Türkiye'de bugüne kadar bir ruh sağlığı yasası olmadığını kaydeden Deniz Depboylu, ruh sağlığı hizmetlerinin yasal bir çerçeveye oturtulmamasının, ruh sağlığı alanının ruh sağlığı ile ilgili eğitimi olmayanların istismarına sebep olduğunu savundu.

AMAÇ, TOPLUM VE BİREYİN RU SAĞLIĞINI KORUMAK

Deniz Depboylu yasa tasarısının amacını şu sözlerle açıkladı:

"Hazırladığımız bu yasanın temel amacı insan ve çocuk hakları ilkeleri doğrultusunda toplum ve bireyin ruh sağlığının korunmasına ve ruhsal yönden sağlıklı gelişimin sağlanmasına yönelik temel ilkeleri belirlemek, ruh sağlığı sorunu  olan bireyleri tespit etmek, ilgili hizmet standartlarını tanımlamak. Ruh sağlığı hizmet ve desteklerine erişim ihtiyacı duyan bireylerin, ihtiyaç duydukları hizmet ve destekleri mümkün olan en kapsamlı ölçüde kendi iyileşme süreçlerine dahil olmalarını bu doğrultuda verilecek önleyici, destekleyici ve iyileştirici hizmetleri mümkün olan en az kısıtlayıcı ve uygun yöntemlerle almalarını sağlamaktır."

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