MHP'den seçim barajı açıklaması

Semih Yalçın yaptığı yazılı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim barajını tartışmaya açmasına yönelik eleştirilerin, partinin bu konuda da inisiyatif alması ve gündem yaratmasının hazmedilememiş olmasından kaynaklandığını, arkasında "ucuz bir fırsatçılık", "MHP'nin Türk siyasetini domine eden konumunu çekememe" ve "politikadaki özgül ağırlığını kaldıramama" bulunduğunu savundu.

"BÖLÜCÜLER HER DEFASINDA MECLİSE GİREBİLMİŞLERDİR"

Mevcut seçim barajının en büyük gerekçesi gösterilen "siyasi istikrar" ve "bölücü unsurların Mecliste temsiline mani olma" gibi konuların artık fazla değeri kalmadığını belirten Yalçın, "Hile-i şeriyeye, gizli ittifak yöntemlerine başvuran ve mevcut Seçim Kanunu'nun eksikliklerinden yararlanan bölücüler, her defasında Meclise girebilmişlerdir." ifadesine yer verdi.

"ASIL TELAŞA DÜŞEN ANAMUHALEFET"

Bugüne kadar "Baraj düşsün" diyenlerin, konunun MHP tarafından gündeme getirilerek "Tartışılsın" demesiyle birlikte telaşa düşerek, MHP'ye saldırmasının sadece "sapkınlık" ile izah edilebileceğini öne süren Yalçın, bu bağlamda asıl telaşa düşenin de MHP değil Atatürk'ün kıymet hükümlerinden tamamen uzaklaşan anamuhalefet partisi olduğunu iddia etti.