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MHP'den tecavüzcüler vatandaşlıktan çıkarılsın kampanyası

MHP Antalya İl Kadın Kolları Başkanlığı, "Tecavüzcüler, hainler ve teröristler vatandaşlıktan çıkarılsın" sloganıyla imza kampanyası başlattı.

AA | 18.02.2018 - 15:27..
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Antalya'nın Kazım Özalp Caddesi Kapalı Yol'da düzenlenen kampanyayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan MHP Antalya İl Kadın Kolları Başkanı Yıldız Aslıhan Dinçer, toplumu rahatsız eden, insan vicdanının kabul etmediği çocuk istismarı gibi olayların son yıllarda arttığını söyledi.

MHP'den tecavüzcüler vatandaşlıktan çıkarılsın kampanyası

"VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILIP SINIRI DIŞI EDİLMELİ"

MHP olarak bunun önüne geçilmesi, buna 'dur' denilmesi gerektiğini yıllardır ifade ettiklerini vurgulayan Dinçer, "Bu olayları, gerçekleştirilenlerin hastalıklı ya da psikolojik sorunlu gibi gösterilip yumuşatılmasını da kabul etmiyoruz. Müslüman Türk milletinin yaşadığı bu topraklarda bu tarz canilerin nefes almasını istemiyoruz. Tecavüzcülerin, hainlerin ve teröristlerin vatandaşlıktan çıkartılarak sınır dışı edilmeleri için bu imza kampanyasını başlattık." diye konuştu.

MHP'den tecavüzcüler vatandaşlıktan çıkarılsın kampanyası

İmza kampanyasını ilçe teşkilatlarına da yayarak genişletmeyi ve sürdürmeyi planladıklarını kaydeden Dinçer, toplanan imzaların meclise sunulacağını aktardı.

"TECAVÜZE, TERÖRİSTE İDAM"

Dinçer, "Maalesef medyaya yansıyandan çok daha fazla istismarlar olduğunu düşünüyoruz. Bu oranlar çok yükselmiş durumda. Çocuklarımız en çok güvenli yaşamayı hak eden masumlar, artık güvende değil. Bununla ilgili farkındalık yaratalım diye eylemler yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz." dedi.

MHP'den tecavüzcüler vatandaşlıktan çıkarılsın kampanyası

"Asılmalarını talep ediyoruz", "Tecavüzcüye, teröriste idam" yazılı döviz taşıyan partililerin kampanyasına vatandaşlar ilgi gösterdi.

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