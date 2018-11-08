MHP'den yaban hayvanları için kanun teklifi

Kalyoncu, gelişen teknolojiye bağlı olarak otoyollarla ulaşım kolaylaşırken diğer yandan bu yolların çizgisel ve sürekli olmaları nedeniyle doğal yaşam üzerinde kimi yerde aşılması güç bariyerler oluşturduğunu ifade ederek, “Otoyol ve hızlı tren hatları, yaban hayatı türlerinin yaşamı için uygun ve elverişli habitat büyüklüğünü azaltıyor. Ayrıca altyapı yüzeyi, oluklar, banketler, çitler ve bentlerin bariyer etkisinden dolayı habitatları erişilmez kılıyor. Bu da popülasyonları izolasyona doğru sürüklemektedir" dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre 2017’de 914, 2018’in 9 ayında ise 702 hayvanların da karıştığı trafik kazası yaşandığını belirten Kalyoncu, karayolları ve demiryollarında çeşitli hayvan geçit yolları oluşturulması için kanun teklifini sunduklarını belirtti.