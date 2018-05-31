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MHP'li Adan: MHP'ye Kürt seçmen oy vermez ifadesi suçtur

Milliyetçi Hareket Partisi'nin hedef seçildiğini belirten MHP'li vekil, iftiralarda bulunanlar için savcıları göreve çağırdı.

DHA | 31.05.2018 - 18:47..
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MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, İstanbul İl Başkanı Birol Gül ile MHP İstanbul 2'inci Bölge milletvekili adayları ile Şişli'de basın toplantısı düzenledi.

"TARİHİMİZE KARA BİR LEKE ŞEKLİNDE GEÇECEK  BİR FİTNE GRUBU VARDIR"

Celal Adan, "İnanıyorum ki 24 Haziran bize yeni bir şahlanışın müjdesiyle gerçekleşecektir. İnanıyorum ki, bu seçimler milletimiz için yeniden dirilişin ışığıyla parlayacak ve bu memleketin ufkunda bir yıldız gibi yol gösterici olacaktır. Taraflardan birisi kader ortaklığı yapmış, milletin selameti devletin bekası için bir araya gelmiş Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'den teşekkül eden Cumhur İttifakı'dır. Bir tarafta devlet var diğer tarafta el ele verip Demirtaş'ı çıkartmak isteyen, Kandil'deki teröristlere kazandıkları takdirde OHAL'i kaldıracaklarını söyleyerek selam yollayan sözde ismi 'Millet' olsa da zillet ve illet ortaklığı olarak tarihimize kara bir leke şeklinde geçecek bir fitne grubu vardır" dedi.

MHP'li Adan: MHP'ye Kürt seçmen oy vermez ifadesi suçtur

SAVCILAR HAREKETE GEÇMELİ

"Kandil'deki teröristler bir savaş ittifakı olarak gördükleri Cumhur'un birliğine saldırıyorlar ve bu ittifakın mimarı olarak Milliyetçi Hareket Partisi'ni hedef seçiyorlar" diyen Celal Adan, "Bir başka çıkar, muhtemel çatı adaylarına dair kurdukları hayal yıkılınca 'Milliyetçi Hareket Partisi'ne Kürt seçmen oy vermez' diyerek alçak iftiralarda bulunmaktadır. Televizyonlarda zaman zaman PKK'nın sözcüleri kendilerini saklayarak 'Milliyetçi Hareket Partisi'ne Kürt seçmen oy vermez' ifadesi esasen suçtur. Ayrılıkçı, ırkçı bir dildir. Savcılar mutlaka göreve talip olmalı, bunlar hakkında tahkikat açmalıdır" şeklinde konuştu.

MHP'li Adan: MHP'ye Kürt seçmen oy vermez ifadesi suçtur

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