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MHP'li Adan'a 'barajın altında mısınız' diye soruldu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Adan, "MHP'nin barajın altında olduğunu söyleyenler, utanmaz bilgisiz ve MHP'ye düşman kesimlerdir" dedi.

28.10.2017 - 09:05
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MHP'li Adan'a 'barajın altında mısınız' diye soruldu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Calal Adan, Habertürk'te Didem Arslan'ın konuğu oldu. "MHP ne yaparsa yapsın ona düşmanlık yapanlar olduğunu biliyoruz. MHP neden barajın altında kalsın?" diyen Adan "Bizim baraj altında kalacağımızı iddia edenler, bunlar utanmaz, bilgisiz ve MHP'ye düşman olan kesimlerdir. Anketlerin çoğunu biliyorum ben hiçbir ankette MHP barajın altında değil." dedi.

MHP'li Adan'a 'barajın altında mısınız' diye soruldu

Calal Adan, şu şekilde konuştu;

MHP SEÇİMDEN KAÇMAZ

"15 Temmuz tehklikesini görenlerin tamamının kucaklandığı parti şu anda MHP. Çok net bir şekilde ifade etmek isterim ki Türk siyasetinin yetiştirdiği önemli bir devlet adamı sayın Devlet Bahçeli'nin öngörüleri tarih önünde gerçeklik kazanmış. Dolayısıyla MHP seçimden kaçmaz." dedi.

'MHP BARAJ ALTI KALACAK' DİYENLER VAR"

Didem Arslan'ın "Siz MHP olarak, AK Parti'nin, CHP'nin anketler yaptırdığını biliyoruz. Çünkü çok siyasi hareketler, siyasi partiler, anket şirketleri var. Dolayısıyla MHP'nin baraj altında kalacak diyenler de var. Hiç anket yaptırıyor musunuz?" sorusu üzerine Adan şu ifadeleri kullandı;

MHP'li Adan'a 'barajın altında mısınız' diye soruldu VİDEO

MHP'NİN HASSASİYETLERİNİ PAYLAŞMAYANLARI BİLİYORUZ

"MHP barajın üzerindeyken bile MHP'nin barajın altında kalacağını ifade edenler var. Yani MHP'nin dünden bugüne Türk milletinin birliğine, Türk devletinin yüceliği noktasındaki MHP'nin hassasiyetlerini paylaşmayanları biliyoruz. Bunlar zaman zaman medyada da güçlü yerlerde olabiliyorlar. MHP'ye hayat hakkı tanımayan bir grubun olduğunu biliyoruz. MHP ne yaparsa yapsın ona düşmanlık yapanların olduğunu biliyoruz.

MHP NEDEN BARAJ ALTINDA KALSIN?

MHP neden barajın altında kalsın? Biz uzun süre bütün Anadolu'da siyasi değerlendirmelere katıldık. Bunlar sadece MHP'nin çatısı altındaki il ve ilçe teşkilatları değil, ticaret odaları, sanayi odaları her kesimi gezdik ve daha sonra da kongre sürecmiz başladı. Şuanda üç beş yerde kongre eksikliğimiz var. Kongrelerdeki şu çıkışı görüyoruz; partimiz kendisini kongrelerden çıkarmış, her türlü hazırlığa sahip olan, bir siyasi parti.

BUNLAR UTANMAZ, BİLGİSİZ..

Şimdi bizim baraj altında kalacağımızı iddia edenler, bunlar utanmaz, bilgisiz ve MHP'ye düşman olan kesimlerdir. Anketlerin çoğunu biliyorum ben hiçbir ankette MHP barajın altında değil."

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