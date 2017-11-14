MHP'li Arzu Erdem'den hayvanları gezdirelim çıkışı

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Norveç'teki bir uygulamayı gündeme getirdi.

Norveç'te insanların 2 saat hayvan gezdirdiğini belirten MHP'li vekil, bu uygulamayla insanların sevgiyi öğrendiğini ifade etti.

Arzu Erdem, benzer bir uygulamanın Türkiye'de de yapılabileceğini işaret etti.

"HERKES EVCİL HAYVANI 2 SAAT GEZDİRECEK"

Meclis'te konuşan Arzu Erdem'in sözleri, tutanaklara şöyle yansıdı: "Norveçlilerin kişi başı milli geliri 97 bin dolar. Az buldular ve bir karar verdiler, dediler ki: “Herkes evindeki evcil hayvanı 2 kez gezdirecek.”





"DİYECEKSİNİZ Kİ NEREDEN ÇIKTI BU"

Şimdi, diyeceksiniz ki, nereden çıktı bu? Acaba milli geliri böyle daha çok mu artıracaklar ya da harcamaları mı artıracaklar? Ben burada iki konuya dikkat çekmek istiyorum; bir tanesi, gerçekten insanlarda sevgiyi nasıl geliştirebiliriz ve ayrıca doğru insan, doğru nesiller yetiştirme noktasında da bizlere neler düşüyor, Hükümetin neler yapması gerekiyor; bu konuya değinmek istiyorum.

"NORVEÇLİLER ŞUNA DİKKAT ÇEKMİŞ"

Evet, Norveçliler şuna dikkat çekmiş: Evinizdeki evcil hayvanları iki kez gezdirirseniz hayvan sevgisini çocuklarınıza daha fazla öğretirsiniz, onlara yem vermeyi, o hayvanlara sahip çıkmayı daha fazla öğretebilirsiniz. Hayvanlara sahip çıkanlar, onları sevenler, insanlara asla zarar veremezler, canlılara asla zarar veremezler ve buradan yola çıkarak bilhassa eğitimle ilgili, eğitimin bir parçası hâline getirmişler."