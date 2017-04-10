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MHP'li Başkan'a otopark işletmecisinden silahlı saldırı girişimi

Nevşehir Gülşehir'de MHP'li Belediye Başkanı Vahdi Arısoy, otopark işletmecisi Selim P. tarafından silahlı saldırıya uğradı.

10.04.2017 - 01:50
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MHP'li Başkan'a otopark işletmecisinden silahlı saldırı girişimi

Olay, bugün saat 22.30 sıralarında Kızılırmak Caddesi'nde meydana geldi. MHP'li Belediye Başkanı Vahdi Arısoy, beraberinde arkadaşlarıyla caddede yürürken, iddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan ve belediyenin otoparkını işleten Selim P. ile karşılaştı.

TARTIŞMANIN ARDINDAN BAŞKANA SİLAH ÇEKTİ

İki arasında çıkan tartışmanın ardından Selim P. belindeki silahı çekerek Başkan Arısoy'a ateş açtı. Arısoy'un yanındakiler, araya girip Selim P.'ye müdahale ettiler. Belediye Başkanı Arısoy, saldırıdan yara almadan kurtuldu.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis, saldırgan Selim P.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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