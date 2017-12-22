Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü'ne bağlı Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi'nde (PICTES) görev yapan 6 bin öğretmen bulunuyor.

KPSS VE MÜLAKATLA SEÇİLDİLER, PROJE BİTİNCE İŞSİZ KALACAKLAR

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ve mülakatla göreve gelmelerinin yanında, Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) ve hizmet içi eğitimlerle tam donanımlı hale getirilmiş olan 6 bin öğretmen PICTES bittiğinde işsiz kalacak.

PICTES'in bitiş tarihi 2018 Ağustos ayı olarak belirlendi. Proje sonunda işsiz kalacak öğretmenler, proje sonunda sözleşmeli öğretmenliğe MEB bünyesinde sözleşmeli öğretmenliğe devam edebilmeyi talep ediyor.

MHP, MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI

Proje bazlı sözleşmeli öğretmenlerin sesini MHP milletvekili Arzu Erdem, duydu. Dün gerçekleşen genel kurulda söz alan Erdem, PICTES'de görevli sözleşmeli öğretmenler için şu ifadeleri kullandı:

MHP'li Erdem'den sözleşmeli öğretmen çağrısı VİDEO

"TÜRK MİLLETİNİN KALBİNİN ZENGİNLİĞİ"

"3,5 milyon Suriyeli mülteci geldi. Her ne kadar bunlara "misafir" desek de misafirin kalıcılığı...Yani, süre olarak "misafir" dememek gerekiyor artık, ülkemize yerleştiler. Bu anlamda, Türk milletinin yine kalbinin zenginliği, mazlumun yanında olma isteği, tabii ki, gerçekten büyük önem arz etmekte.

"PROJE BİTİMİNDE ÖĞRETMENLERE SAHİP ÇIKILMALI"

Bunlarla ilgili eğitim veren, emek veren öğretmenlerimiz var. Öğretmenlerimizin, Suriyeli öğrencilerle ilgili, özellikle Türk eğitim sistemine entegrasyonunun sağlanması, projelerde görev yapan 6 bin KPSS ve mülakatla atanmış öğretmene proje bitiminde sahip çıkılması gerekiyor; orada da yine, mutsuz bir kitlenin oluşmasına yol açmamak gerekiyor."