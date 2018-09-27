MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Habertürk canlı yayınına telefonla bağlanarak partisinin af teklifine ilişkin soruları yanıtladı.

HANGİ SUÇTAN KAÇ KİŞİ CEZAEVİNDE

Hangi suçtan kaç kişinin cezaevinde olduğunu tek tek anlatan Feti Yıldız, 45 bin 76 kişinin terör suçundan, 16 bin 566 kişinin cinsel istismar suçundan, adam öldürme ve yaralama suçundan ise 28 bin 274 kişinin tutuklu bulunduğunu ifade etti.

UYUŞTURUCU SATICILARI SERBEST KALACAK

Af teklifiyle birlikte 162 bin kişinin serbest kalacağının altını çizen MHP'li Yıldız, uyuşturucu hakkında gelen soruya da kızdı.

MHP'li Feti Yıldız uyuşturucu sorusuna kızdı VİDEO



"KANDIRILMIŞ ANADOLU ÇOCUKLARI..."

Uyuşturucu suçundan cezaevinde bulunan tutukluların kandırılmış Anadolu çocukları olduğunu belirten Feti Yıldız, bu konuda gelen eleştirilere oldukça sinirlendi.