MHP'li lideri Bahçeli'den gündeme ilişkin açıklamalar

MHP'li lideri Bahçeli, bugün Diyarbakır'da şehit olan polislere rahmet dileyerek başladığı açıklamasında, Anayasa çalışmalarına ve CHP'nin mecliste görüşmeleri sabote etmesine değindi.

İşte o açıklamalar;

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifinin birinci tur görüşmeleri dün itibariyle tamamlanmıştır.

Milletvekillerimizi uzun ve yorucu çalışmalarından dolayı kutluyor, başarılarının devamını niyaz ediyorum.

Bir hafta boyunca Gazi Meclisimiz olağanüstü bir çalışma performansı sergileyerek kendisine bağlanan umutları boşa çıkarmamıştır.

18 Maddelik Anayasa Değişiklik Teklifinin ilk etabı beklendiği üzere yoğun, heyecanlı, gerilimli ve hatta zaman zaman çalkantılı geçmiştir.

Milli iradenin tecelligahı Meclisimiz Türkiye’nin ayak bağlarından kurtulması, sırtındaki kamburlardan uzaklaşması için devreye girmiştir.

TBMM’nin çalışmasını engellemeye, milletvekillerinin demokratik ve siyasi tercih hakkını sabote etmeye dönük çabalara da hız verilmiştir.

CHP MAHCUP OLACAK

Milletten ümidini kesen CHP yönetimi, milli iradeye çıkan yolları tıkamak ve hatta kullanılamaz hale getirmek için olmadık yollara sapmıştır.

TBMM’nde yaşanan kürsü işgalleri, kavga sahneleri, ucuz oyunlar, isnat ve iftiraya varan siyasi söylemler muhataplarını mahcup edecektir.

DİYARBAKIR ŞEHİTLERİNE RAHMET AİLERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde, polis servis aracının geçişi sırasında önceden tuzaklanan elyapımı patlayıcının infilakı acımıza acı katmıştır. Bu saldırıda 4 polis şehit, 1’si ağır olmak üzere 2 polisimiz de yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Şehitlerimizin kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı temennisinde bulunuyor, terörizme ve teröristlere lanet olsun diyorum.