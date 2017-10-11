MHP'li vekil sordu: Askerin neden beylik silahı yok

Uzman Onbaşı Mehmet Kızılca Diyarbakır Silvan'da teröristlerin hain saldırısında şehit edilmişti.

"ASKERİN KENDİSİNİ SAVUNACAK SİLAHI YOK"

MHP Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, Silvan'da şehit edilen askerin kendisini savunacak silahının olmadığını iddia etti.

"BUNUN NERESİ DOĞRU"

Yönter, askerin çarşı izninde beylik silahının olması gerektiğini savunarak, "Asker dağda, ovada çatıştığı teröristlerle çarşıda karşılaşıyor. Uzman çavuşumuzda silah yok, hainde her türlü cinayet silahı var. Bunun neresi doğru."

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İLÇE MERKEZİNDE SALDIRIYA UĞRADI



Kızılca, görev yaptığı Silvan İlçesi Jandarma Komando Alay Komutanlığı'ndan izin alarak ihtiyaçlarını karşılamak üzere çıktığı ilçe merkezinde, Diyarbakır Caddesi üzerinde bir araçtaki teröristin silahlı saldırısına uğramıştı.