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MHP'li Yalçın Bahçeli'ye yönelik eleştirilere yanıt verdi

Bahçeli'nin yardımcısı, MHP liderinin yürüyüş yapan CHP'ye ikazda bulunarak aslında "testi kırılmadan" şefkat tokadı attığını açıkladı.

18.06.2017 - 16:21
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MHP'li Yalçın Bahçeli'ye yönelik eleştirilere yanıt verdi

MHP'li Yalçın Bahçeli'ye yönelik eleştirilere yanıt verdi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP’nin Ankara’dan İstanbul’a başlattığı ’Adalet Yürüyüşü’yle ilgili konuştu.

"CHP FETÖ'YE ÇANAK TUTUYOR"

CHP’nin, FETÖ davalarının sürdüğü zaman diliminde kendine çıkar sağlamaya çalıştığını ileri süren MHP’li Yalçın, "Bugün solun en büyük siyasi temsilcisi olan CHP, ne yazık ki kendine çıkış yolu arayan FETÖ’nün kullanacağı ortamın yaratılmasına çanak tutmaktadır" ifadelerini kullandı.

"BAHÇELİ, TESTİ KIRILMADAN ANA MUHALEFETE ŞEFKAT TOKADI ATMIŞTIR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, CHP’nin ’Adalet Yürüyüşü’ne ilişkin açıklamalarıyla ilgili ana muhalefet kanadından gelen eleştirilere yanıt veren MHP’li Yalçın, şunları kaydetti:

"Sokakları yangın yerine çevirmek, kamu malına zarar vermek, halkı tahrik ederek devleti zor durumda bırakmak; Türk solunun kanlı tarihinin bir parçası, ürkütücü bir geleneğidir. FETÖ, bu gerçeği iyi bilmekte ve bundan yararlanmaya çalışmaktadır. Bu yüzden demokrasi ve insan hakları gibi kavramların şemsiyesi altında yapılan sokak eylemlerinde yüzlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği, çok sayıda güvenlik görevlisinin şehit olduğu akılda tutulmalıdır. Bunun içindir ki MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, kendisine çekidüzen verip aklıselim içinde hareket etmesi için CHP’ye ikazda bulunmuştur. Sayın Devlet Bahçeli, testi kırılmadan ana muhalefete şefkat tokadı atmıştır. Ana muhalefet partisi CHP ise bu iyi niyetli çağrıya, sözcülerinin her zamanki ölçüsüz ve ayarsız beyanlarıyla karşılık vermiştir. Mesnetsiz, seviyesiz yakıştırma ve isnatlarla Sayın Genel Başkanımıza saldırılmıştır"

MHP'li Yalçın Bahçeli'ye yönelik eleştirilere yanıt verdi

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