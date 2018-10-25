MHP’li Yalçın’dan CHP’li Altay'a ağır sözler

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sosyal medya hesabı üzerinden CHP’li Engin Altay hakkında açıklamalarda bulundu.

"Sözüm ona politika ve muhalefet yapmak adına sağa sola sürekli hakaretler yağdıran, en adi türden küfürlerle etrafına şenaat saçan CHP’li Engin Altay; hak ettiği cevabı bizden alınca bu kez daha aşağılık ve ahlaksız yöntemlere başvurmaya başlamıştır" diyen Yalçın, Altay’ın siyasi tartışmalar sırasında aldıkları cevabı hazmedemeyenlerin üste çıkabilmek için müracaat ettiği en pespaye, en aşağılık yöntemlerinden birine başvurup, tehdit algısına sığındığını ifade etti.

"TEHDİT YALANINA BAŞVURMUŞTUR"

Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

"İnsan görünümlü ve iki ayaklı bu yaratık, Genel Başkanımıza yönelik adice küfürleriyle düştüğü zillet çukurundan çıkabilmek için güya benim kendisini Ülkücülerle tehdit ettiğim yalanına başvurmuştur. Altay, bu ucuz ve sefil yöntemi kimsenin yutmayacağını bilmelidir. Bu zavallı insan müsveddesi, bizzat kendisinin başlattığı siyasi polemiği saptırmakla, ‘Hukuk yoluyla hesaplaşacağım’ demekle yakasını kurtaramaz.

"BU ZELİL ADAM, CHP'NİN AYIBIDIR"

Engin Altay, niçin durup durup çirkef bir ağızla MHP’ye ve Genel Başkanımıza sövdüğünün hesabını dört duvar arasında değil oylarıyla Meclise geldiği milletin önünde vermelidir. Ayrıca millet kendisinden ve CHP’den mahalle kabadayılığı ve küfürbazlık değil, Meclis’te haklarını savunmasını, varlığını temsil etmesini beklemektedir. Ana muhalefet partisinin grup başkanvekilliğini üstlenmiş, ama bir siyasi partinin genel başkanına yönelik nasıl üslup kullanılacağını, ona nasıl hitap edileceğini öğrenememiş zelil bir adamın siyaset yapması, CHP’nin ayıbıdır. Bu küçük kalibreli ve düşük profilli adam, siyasi polemikten kaçıp tehdit algısına ve yargıya sığındığına göre ya gerçekten kendisini Ülkücülerle tedip edeceğimiz korkusuna kapılmış durumdadır veya Milliyetçi Hareket’in liderine alçakça dil uzattığı için ülkücülerin kendisine ceza keseceğinden ürkmüştür.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay

"MECLİSTE GELİP BİZİ BULMALI"

Bir kere kendisinin pislik bir ağız kullanarak başlattığı bu siyasi atışmanın, polemiğin; sıkışınca önlerinde kuyruk salladığı Ülkücülerle alakası yoktur. Bu, kendisi ile parti olarak bizim aramızdaki bir meseledir. Engin Altay çakalı bilmelidir ki biz böyle ucuz yollara tenezzül ve tevessül etmediğimiz gibi, kendisi gibi çayır ağalarına hak ettiği karşılığı da bizzat veririz. Engin Altay, sanki TBMM çatısı altında bulunmuyormuşuz gibi kaçak güreşeceğine, ‘Ülkücülerle beni tehdit etme, yüreğin yetiyorsa kendin gel. Nereye istiyorsan oraya ben geleyim’ diye tribünlere mesaj vereceğine Mecliste gelip bizi bulmalıdır. Bu siyasi sübyancıya tavsiyemiz medya paravanının ardından ucuz kabadayılık etmemesi ve adileşmeden siyaset yapmasıdır."