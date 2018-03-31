MHP'nin 2019 anketi

1 Kilo alan Tarkan 'baba göbeği' dedi Tarkan hamile olan eşi Pınar Tevetoğlu ile birlikte doğacak bebekleri için heyecanla gün sayarken kilo da alıyor.

2 Merve Boloğur aşkı ikinci plana attı Murat Dalkılıç'tan boşandıktan duygusal bir dönem geçiren Merve Boloğur, kendini işe vererek yeniden toparlanıyor.

3 Bolu’da inşaat kazısında 2 bin yıllık mezar bulundu Bir inşaat firmasının temel kazma çalışmaları sırasında Roma dönemine ait 2 bin yıllık olduğu tespit edilen lahit mezar, 3 adet bronz sikke, 9 adet çanak çömlek ve bir adet objeye rastlandı.

4 Türkiye’de konutların yüzde 52'sinin deprem sigortası yok Türkiye geneline göre yapılan araştırmalar sonucu zorunlu deprem sigortası kapsamına giren toplam 17 milyon konuttun, 9 milyonu hâlâ DASK poliçesine sahip değil.

5 Yurt dışına seyahat edeceklere konsolosluk desteği Yurt dışındaki Büyükelçilik ve Başkonsolosluklar, farklı bir ülkeye yaptığınız seyahatler sırasında dikkat etmeniz gerekenler hususlarda uyarıyor ve size yardımda bulunuyor.

6 Aziz Yıldırım'ın mega projesi Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanması durumunda altyapıya yöneleceği ve bu proje için ünlü bir hocayla anlaşmaya vardığı öğrenildi.