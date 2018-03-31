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MHP'nin 2019 anketi

2019 seçimleri öncesi elindeki verileri açıklayan MHP Genel Başkan Yardımcısı, ittifak oylarının yüzde 60'a ulaştığını açıkladı.

Haber Merkezi | 31.03.2018 - 09:11..
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MHP'nin 2019 anketi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında yapılan görüşmelerin ardından AK Partil ile MHP arasında Cumhur İttifakı'nın kurulmasında mutabık kalındı.

2019 yılında yapılacak seçimlere birlikte girmeye hazırlanan iki parti, bir yandan da kamuoyu yoklamaları yaptırmaya başladı.

İTTİFAK OYLARI YÜZDE 60

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ittifak oylarının yüzde 60'a ulaştığını açıklamasından sonra MHP'den bu rakamları doğrulayan açıklamalar geldi.

CNN Türk canlı yayınına konuk olan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Cumhur İttifakı'nın oylarının yüzde 60 seviyesinde olduğunu ifade etti.

MHP'nin 2019 anketi

OYLAR DAHA DA ARTACAK

Kalaycı, ittifakın yüzde 60 seviyesini aşacağını da sözlerine ekledi.

MHP'nin 2019 anketi

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