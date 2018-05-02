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MHP'nin adayı resmen Erdoğan

MHP, Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için grup kararı aldı.

Haber Merkezi | 02.05.2018 - 12:37..
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mhp

MHP TBMM Grubu, 24 Haziran seçimlerinde, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı göstermek için grup kararı aldı.

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