MHP'nin adayı resmen Erdoğan

2Buluntu ağaç parçalarıyla yapan heykeller
Sanatta ve tasarımda çevre duyarlılığı revaçta. Görmek istediğimiz bu güzel hareketlerin görülmesi gereken enfes eserleri var. Ağaç kesmeden bulduğu ağaç parçalarıyla yapılan bu heykeller gibi...
5Bülent Arınç'ın aklındaki Erdoğan anketi
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde ne olursa olsun kazanacağını söyledi. Arınç'a göre diğer adayların Erdoğan'ın karşısında ikinci tura kalacak gücü yok.
6Almanlar, Cüneyt Çakır'ı eleştirdi
Real Madrid'in Bayern Münih'i eleyerek finale çıktığı maçta Cüneyt Çakır'ın Alman ekibinin net penaltısını vermemesi, dış basında büyük yankı uyandırdı.